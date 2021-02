Coca Cola e l’incidente del vetro nelle bottiglie | lotti ritirati dal mercato

(Di martedì 9 febbraio 2021) Reso noto dal Ministero Della Salute riguardo alcunidipiccole da 33 cl la presenza di “corpi estranei” all’interno. Guai per la multinazionale della: secondo il Ministero della Salute alcunidipiccole dida 33cl sono state ritirate dalper la presenza di “corpi estranei” all’interno delle stesse. Ledifettose sono state riscontrate nello stabilimento di Nogara, in provincia di Verona e sonoconfezionate con il marchioHBC Italia s.r.l. Sono diecifallati tutti dellaOriginal Taste, con i numeri: L201027 con ...

fanpage : Presenza di corpi estranei: lotti di Coca Cola ritirati dal mercato - andyesgilipoyas : coca cola cero nutriscore B xdddd - Neestore : Una deep dish pizza con coca cola e birra adesso, subito, immediatamente - giovannazanu : Cristiano Ronaldo do coca cola e patatine ai tuoi figli - rwgulusblackz : @sinktulips coca cola Gilberto Carla Diaz Caio Arcrebiano Fiuk Lumena Projota juliette Lucas thais Rodolfo Camilla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coca Cola

Diversi lotti disono stati ritirati dal mercato in seguito ad un avviso pubblicato dal Ministero della Salute il giorno 9 febbraio che ha notificato la possibile presenza di corpi estranei, con rischio ...Immediato ritiro dagli scaffali dei negozi per diversi lotti divenduta in bottiglie di vetro. A darne notizia è il Ministero della Salute attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli ...Coca-Cola, uno dei peggiori inquinatori di plastica al mondo, sta lanciando negli Stati Uniti la sua prima bottiglia di plastica riciclata al 100%. Si tratta di un formato nuovo, da 400 millilitri, ...(ANSA) - NEW YORK, 09 FEB - Coca-Cola introduce sul mercato americano le sue prime bottigliette in plastica al 100% riciclata. Saranno di un formato nuovo, da 400 millilitri, per rispondere alle richi ...