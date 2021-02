Chi sono i Gemelli di Guidonia: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino (Di martedì 9 febbraio 2021) I Gemelli di Guidonia, si tratta di tre fratelli: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Il nome del trio è collegato alla città di provenienza ed è stato attribuito loro da Fiorello. Appassionati di canto sin da piccoli, nel 1999 vincono il Tiburfestival e si esibiscono in Piazza San Pietro di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Collaborano con Rai e prendono parte a varie trasmissioni tv come Trasgressioni, Eros, Buone Notizie, Emozioni. Collaborano con numerosi artisti e personaggi dello spettacolo come Enrico Montesano, Claudio Baglioni, Enzo Salvi, Maurizio Battista, Max Pezzali, Biagio Antonacci e Giuliano Sangiorgi. Nel 2013 approdano all’Edicola Fiore di Rosario Fiorello, poi a Quelli che il calcio e Tu sì que vales, dove riescono ad arrivare in semifinale. Un incontro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 febbraio 2021) Idi, si tratta di tre fratelli:ed. Il nome del trio è collegato alla città di provenienza ed è stato attribuito loro da Fiorello. Appassionati di canto sin da piccoli, nel 1999 vincono il Tiburfestival e si esibiscono in Piazza San Pietro di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Collaborano con Rai e prendono parte a varie trasmissioni tv come Trasgressioni, Eros, Buone Notizie, Emozioni. Collaborano con numerosi artisti e personaggi dello spettacolo come Enrico Montesano, Claudio Baglioni, Enzo Salvi, Maurizio Battista, Max Pezzali, Biagio Antonacci e Giuliano Sangiorgi. Nel 2013 approdano all’Edicola Fiore di Rosario Fiorello, poi a Quelli che il calcio e Tu sì que vales, dove riescono ad arrivare in semifinale. Un incontro ...

