Borghi elogia Draghi | “Sostenerlo è scelta sovranista” Ma i suoi fan non la prendono bene

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Dal “basta Euro” al governo con l’ex presidente della Banca centrale europea. La piroetta di Claudio, di primo acchito, sembra proprio degna del miglior derviscio danzante. Leggi anche: L’economistaAquilini a Il Primato: “Subito fuori dall’Euro, per salvare l’Italia” Il deputato leghista ed ex presidente della Commissione bilancio della camera, ha deciso di seguire senza indugio il cambio di linea del suo partito. Una mossa che a ben vedere non convince tutti gli elettori della Lega. Eppuresi dichiara convintissimo della, a suo avviso addirittura “la più”.: “Governo conè lapiù” In un’intervista rilasciata a Tpi, l’ormai ex economista “No Euro”, la ...