Bloodborne a 60 fps nella patch non ufficiale ora disponibile per tutti (Di martedì 9 febbraio 2021) Il celebre modder Lance McDonald ha pubblicato la sua patch dedicata a Bloodborne che consente di provare il gioco a 60 fps. Ad ottobre del 2020, McDonald aveva detto che avrebbe dato a Sony la possibilità di aggiornare il capolavoro di From Software in modo che funzionasse a 60 fps. Ciò non è successo, quindi McDonald è andato avanti per la sua strada pubblicando la patch per tutti coloro che vogliono scaricarla. In un post sul suo account Patreon, McDonald ha detto che la patch deve essere applicata a Bloodborne v1.09 (l'ultimo aggiornamento) per poter funzionare correttamente. Se fatto, il gioco girerà a 60 fps e opzionalmente abbassa la risoluzione di rendering a 1280x720. Sfortunatamente, non tutti i possessori di PlayStation 4 Pro saranno in grado di installarla, ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 febbraio 2021) Il celebre modder Lance McDonald ha pubblicato la suadedicata ache consente di provare il gioco a 60 fps. Ad ottobre del 2020, McDonald aveva detto che avrebbe dato a Sony la possibilità di aggiornare il capolavoro di From Software in modo che funzionasse a 60 fps. Ciò non è successo, quindi McDonald è andato avanti per la sua strada pubblicando lapercoloro che vogliono scaricarla. In un post sul suo account Patreon, McDonald ha detto che ladeve essere applicata av1.09 (l'ultimo aggiornamento) per poter funzionare correttamente. Se fatto, il gioco girerà a 60 fps e opzionalmente abbassa la risoluzione di rendering a 1280x720. Sfortunatamente, noni possessori di PlayStation 4 Pro saranno in grado di installarla, ...

