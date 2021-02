Andrea Zenga e Rosalinda | possibile amore? Il figlio di Walter frena

(Di martedì 9 febbraio 2021)Cannavò, alias Adua del Vesco, è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello VIP 5. Come erano belli i tempi in cui a settembre si parlava dell’ormai dimenticato Ares Gate. Una botta di trash e mistero, che noi tutti ci meritavamo. Peccato poi, che si esploso tutto come una bolla di sapone, senza lasciare segni a quanto pare. Oggi disi parla delle sue pene d’: dalla favola con Gabriel Garko alla storia finta con Massimiliano Morra, passando per l’amicizia speciale con Dayane Mello.è ancora fidanzata con Giuliano, l’unico a esserci stato in contemporanea in tutte queste varie fasi…E lo ha ribadito anche nel momento in cui nella puntata del GF VIP 5 in onda l’8 febbraio 2021, si è parlato di unavvicinamento tra lei e ...

Qualsiasi cosa io dica o faccia non va bene' Alessia Zelletta corteggiaMomento toccante anche per Alessia Zelletta , la sorella dell'ex volto di Uomini e Donne, e. La ...Alessia Zelletta entra nella Casa del ' GFVip ' non per salutare il fratelloma per fare delle avances esplicite ad. ' Ti aspetto fuori per un aperitivo - ha dichiarato Alessia che ha precisato - non accetto un no'. La 23enne che si dichiara molto sfacciata e combattiva aveva già espresso diversi ...Maria Teresa Ruta è stata presa in giro dai coinquilini dopo quanto accaduto con Baccini, tanto da essere lasciata anche a dormire da sola ...I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e durante la puntata dell'8 febbraio c'è stato un incontro del tutto inaspettato tra la sorella di Andrea Zelletta e il ...