Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2021 ore 09 | 15

(Di lunedì 8 febbraio 2021)DEL 08 FEBBRAIOORE 9:05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA ED OSTIENSE IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRAFIUMICINO ED OSTIENSE E PIU AVANTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO INIZIATO LO SCIOPERO DI 4 ORE PREVISTO IN DATA ODIERNA, SERVIZIO METRO ATTIVO CON RIDUZIONE DI CORSE, CHIUSA LA METRO C RICORDIAMO CHE È ATTIVO IL PIANO DI POTENZIAMENTO ...