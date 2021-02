**Usa: Stati Uniti tornano in Consiglio diritti umani Onu, come osservatori** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ginevra, 8 feb. (Adnkronos/Dpa) - Gli Stati Uniti tornano, come osservatori, al Consiglio dei diritti umani dell'Onu, due anni dopo la loro uscita voluta dall'allora presidente Donald Trump. "Pur riconoscendone i difetti, sappiamo che questo Consiglio è potenzialmente un forum importante per quanti si battono contro la tirannia e l'ingiustizia nel mondo", ha detto l'inviato americano Mark Cassayre, intervenendo davanti al Consiglio. Nel giugno 2018, Trump ha ritirato gli Stati Uniti dal Consiglio, accusandolo di parzialità contro Israele. Il passo annunciato oggi, s'inquadra nelle iniziative del nuovo presidente Joe Biden per tornare a svolgere un ruolo negli organismi e i patti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ginevra, 8 feb. (Adnkronos/Dpa) - Gliosservatori, aldeidell'Onu, due anni dopo la loro uscita voluta dall'allora presidente Donald Trump. "Pur riconoscendone i difetti, sappiamo che questoè potenzialmente un forum importante per quanti si battono contro la tirannia e l'ingiustizia nel mondo", ha detto l'inviato americano Mark Cassayre, intervenendo davanti al. Nel giugno 2018, Trump ha ritirato glidal, accusandolo di parzialità contro Israele. Il passo annunciato oggi, s'inquadra nelle iniziative del nuovo presidente Joe Biden per tornare a svolgere un ruolo negli organismi e i patti ...

