UOMINI E DONNE oggi, 8 febbraio: Nicole preferisce Carlo e non Armando (Di lunedì 8 febbraio 2021) oggi, lunedì 8 febbraio 2021, è iniziata una nuova settimana con UOMINI e DONNE in compagnia di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, e di preciso abbiamo assistito alla conclusione della registrazione del 26 gennaio. Andiamo a vedere insieme cosa è successo. Partiamo con le dinamiche legate agli over. Al centro della scena troviamo i cavalieri Armando Incarnato e Carlo, con la dama Nicole. Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, la donna aveva espresso una lieve preferenza verso Carlo, perché con Armando sussistevano diversi problemi, il primo tra tutti legato all’età (lei è più grande di lui) e questo aveva suscitato nell’Incarnato molte polemiche. Per questo oggi a centro studio troviamo soltanto ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 8 febbraio 2021), lunedì 82021, è iniziata una nuova settimana conin compagnia di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori, e di preciso abbiamo assistito alla conclusione della registrazione del 26 gennaio. Andiamo a vedere insieme cosa è successo. Partiamo con le dinamiche legate agli over. Al centro della scena troviamo i cavalieriIncarnato e, con la dama. Nella puntata andata in onda la scorsa settimana, la donna aveva espresso una lieve preferenza verso, perché consussistevano diversi problemi, il primo tra tutti legato all’età (lei è più grande di lui) e questo aveva suscitato nell’Incarnato molte polemiche. Per questoa centro studio troviamo soltanto ...

robersperanza : Con la vaccinazione delle persone con più di 80 anni prosegue l’impegno per proteggere i nostri anziani che sono st… - lucianonobili : Ma quelli della balla “Renzi non fa parlare le sue ministre”, sulla delegazione #M5S composta da sei uomini e zero… - Corriere : «Le femmine sono iene, fanno paura». Il nostro viaggio in incognito tra gli uomini che disprezzano le donne - watchyousleeeep : @franz056 @lauraboldrini Le donne sono cresciute da padri. Da padri violenti, da padri stupratori e pazzi. Sono cre… - sthaegma : @SUGASWHALIEN Grazieee ?? probabilmente è dovuto anche al fatto che siamo le uniche donne in una casa con 4 uomini ?? -