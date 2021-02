UOMINI E DONNE anticipazioni: SOPHIE chiede scusa a MATTEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Primo appuntamento della settimana con UOMINI e DONNE questo pomeriggio su Canale 5. Tanti i protagonisti che si accomoderanno a centro studio per fare il resoconto delle loro conoscenze. Riguardo al trono classico, SOPHIE si scuserà con MATTEO del comportamento avuto nella scorsa registrazione. Lei aveva infatti lasciato solo il Ranieri a centro studio per rincorrere Giorgio, il quale, adirato, era fuggito dietro le quinte. MATTEO non sembra arrabbiato e accetta serenamente le scuse, dicendo che ormai ha capito il carattere della tronista ma che comunque si aspettava una reazione diversa dopo la romantica esterna organizzata dal corteggiatore la scorsa volta. Manderanno poi in onda il fuori onda in cui SOPHIE corre da Giorgio per chiarire dopo i litigi delle scorse settimane. La ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 8 febbraio 2021) Primo appuntamento della settimana conquesto pomeriggio su Canale 5. Tanti i protagonisti che si accomoderanno a centro studio per fare il resoconto delle loro conoscenze. Riguardo al trono classico,si scuserà condel comportamento avuto nella scorsa registrazione. Lei aveva infatti lasciato solo il Ranieri a centro studio per rincorrere Giorgio, il quale, adirato, era fuggito dietro le quinte.non sembra arrabbiato e accetta serenamente le scuse, dicendo che ormai ha capito il carattere della tronista ma che comunque si aspettava una reazione diversa dopo la romantica esterna organizzata dal corteggiatore la scorsa volta. Manderanno poi in onda il fuori onda in cuicorre da Giorgio per chiarire dopo i litigi delle scorse settimane. La ...

