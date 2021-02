Tina Kunakey diventa stilista: la prima linea firmata insieme a Vincent Cassel (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bellissima e sensuale, Tina Kunakey è la giovane modella francese che nel 2016 ha rubato il cuore di Vincent Cassel. Classe 1997, ad aprile compirà 24 anni e nel suo sangue scorrono origini togolesi, siciliane e spagnole. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017, si è sposata con Vincent nel 2018 e poco dopo è diventata mamma di Amazonie. Il loro amore inaspettato e travolgente è finito in breve tempo su tutte le copertine. Nonostante la grande differenza di età, tra Tina e Cassel l’amore va a gonfie vele e grandi novità sono arrivate sul fronte lavorativo: per la prima volta, Tina ha collaborato come designer per una linea di abbigliamento unisex per il brand The Kooples. La collezione si chiama ... Leggi su dilei (Di lunedì 8 febbraio 2021) Bellissima e sensuale,è la giovane modella francese che nel 2016 ha rubato il cuore di. Classe 1997, ad aprile compirà 24 anni e nel suo sangue scorrono origini togolesi, siciliane e spagnole. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2017, si è sposata connel 2018 e poco dopo èta mamma di Amazonie. Il loro amore inaspettato e travolgente è finito in breve tempo su tutte le copertine. Nonostante la grande differenza di età, tral’amore va a gonfie vele e grandi novità sono arrivate sul fronte lavorativo: per lavolta,ha collaborato come designer per unadi abbigliamento unisex per il brand The Kooples. La collezione si chiama ...

