Su Tik Tok sbeffeggia i carabinieri, Mirko "Oro" arrestato in Svizzera (Di lunedì 8 febbraio 2021) Varese, 8 febbraio 2021 - Su Tik Tok pubblicava video in cui sbeffeggiava e sfidava i carabinieri: "Non mi prenderete mai". E invece i carabinieri l'hanno preso e l'hanno pure portato in carcere. L'... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Varese, 8 febbraio 2021 - Su Tik Tok pubblicava video in cuiva e sfidava i: "Non mi prenderete mai". E invece il'hanno preso e l'hanno pure portato in carcere. L'...

zazoomblog : Su Tik Tok sbeffeggia i carabinieri Mirko Oro arrestato in Svizzera - #sbeffeggia #carabinieri #Mirko - sbsjssnnx : RT @noncisonoo: Ho trovato questo video su tik tok e mi sembrava giusto condividerlo. Se potete donate, altrimenti condividete il più possi… - stoicamelania95 : RT @Benji_Mascolo: @ileexyato B3n mi chiamo su tik tok buon divertimento oggi esce il primo video si volaaaaaa e in questo tweet non ho vog… - patvoclo : ma l'utilità dei reels su igs quando sono tutti vidéo direttamente presi da tik tok con pure la firma, boh... - imalive4now : io non ho cpaito ma è vero che tik tok per confermare ci chiederà la data di nascita che avevamo inserito? perche i… -