Sinner-Shapovalov in tv oggi | orario e diretta streaming Australian Open 2021

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Jannikaffronta Denisal primo turno degli. Il giovane altoatesino ha trionfato nel primo torneo della sua stagione in finale contro Stefano Travaglia. Vedremo come si comporterà nello Slamo dove all’esordio incrocia il talentuoso canadese. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL MONTEPREMI DEGLIMASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLIIL MONTEPREMI DEGLIFEMMINILI La partita è in programma nella giornata odierna di lunedì 8 febbraio come secondo match dalle ore 9:00 italiane (dopo Minnen-Kvitova). La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di ...

WeAreTennisITA : Il sorteggio degli azzurri agli #AusOpen ???? Tiafoe ?? Travaglia Shapovalov ?? Sinner Mager ?? Karatsev Sonego ?? Querr… - political_IT : RT @Eurosport_IT: Ora tutti a tifare il nostro Jannik Sinner! ?????? Segui il match contro Denis Shapovalov LIVE su - Eurosport_IT : Ora tutti a tifare il nostro Jannik Sinner! ?????? Segui il match contro Denis Shapovalov LIVE su… - Bertolca10 : Agli opposti #Sinner e Shapovalov: per l'altoatesino, un ATP conquistato ieri. Considerando le ultime cinque gare,… - baccodough : Un po' sfigato Sinner a beccarsi Shapovalov al primo turno #AusOpen -

Stefano Travaglia (ITA) 7 - 6, 6 - 2, 6 - 2 Jannik(ITA) c. (11) Denis(CAN) (q) Aslan Karatsev (RUS) c. Gianluca Mager (ITA) 6 - 3, 6 - 3, 6 - 4 (q) Sara Errani (ITA) c. (30) ...Discorso che potrebbe valere logicamente anche per l'altoatesino, per di più perché il diciannovenne sarà impegnato in un terribile primo turno contro Denisperò è un grande ...Camila Giorgi e Sara Errani superano il primo turno degli Australian Open. Subito eliminati Stefano Travaglia e Gianluca Mager.Diretta Australian Open 2021 streaming video tv: il torneo dello Slam comincia a Melbourne, orario e risultato live delle partite del primo turno.