Sì o No all’esecutivo Draghi. Gli iscritti M5S voteranno martedì e mercoledì sulla piattaforma Rousseau. Ma il quesito non è ancora noto (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dalle 13 di mercoledì 10 febbraio alle 13 di giovedì 11 febbraio gli iscritti del M5S saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau su un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario Draghi. Secondo quanto rende noto il Blog delle Stelle, potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto, fanno sapere dal Movimento cinque stelle, può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto. I quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dalle 13 di10 febbraio alle 13 di giovedì 11 febbraio glidel M5S saranno chiamati a esprimersisu un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario. Secondo quanto rendeil Blog delle Stelle, potranno votare solo glida almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto, fanno sapere dal Movimento cinque stelle, può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al voto. I quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore. L'articolo LA NOTIZIA.

sole24ore : #Draghi trascina Piazza Affari in cima all'Europa, è la migliore della settimana con lo #spread sceso ai livelli de… - fattoquotidiano : VERSO IL NUOVO ESECUTIVO L’ex premier #Conte fa gli auguri a #Draghi: “Niente ostacoli, i sabotatori sono altrove”.… - fattoquotidiano : NUOVO GOVERNO Alberto Bagnai: dalle lezioni sull'uscita dall'euro all'apertura per un esecutivo 'Draghi, uno come… - Noovyis : (Sì o No all’esecutivo Draghi. Gli iscritti M5S voteranno martedì e mercoledì sulla piattaforma Rousseau. Ma il que… - nmazzocchetti : Piccola riflessione per marchigiani e non solo: sembra che Giorgia Meloni abbia deciso di non votare ad un esecutiv… -

Ultime Notizie dalla rete : all’esecutivo Draghi Conte apre a Draghi: «Auspico governo politico». Sì di Berlusconi. Consultazioni, si chiude sabato e ... Il Sole 24 ORE