Salvini ora fa l' europeista anche sui migranti

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “Bisogna riprenderci le libertà costituzionali, basta governare l’Italia con i Dpcm. E far capire finalmente all’Europa che l’immigrazione non è un problema nostro, è un problema di tutti”. Matteosta mettendo a punto il dossier con i punti programmatici che domani pomeriggio esporrà a Mario Draghi nel secondo giro di consultazioni, quello decisivo. Un ventaglio di temi che parte dall’immediata gestione della seconda ondata di pandemia, con la richiesta di riapertura serale di bar e ristoranti, minori limiti alla mobilità individuale e interregionale, ristori più efficaci per le categorie colpite, turismo e stagione dello sci. E’ ora di abbandonare la “scelta anti-democratica” dei decreti presidenziali per gestire l’emergenza (salva la transizione del 15 febbraio). Ma quando parla di “modello Lombardia”, la Lega ha un’idea chiara: liberarsi di Arcuri, ultimo ...

Il "dem" Nicola Zingaretti , addirittura rivendica di essere riuscito a convincere Matteoa ... Gianluigi Paragone , fondatore del permicro - partito Italexit (fautore della fuoriuscita ...E qualche mese fa, su Il Talebano, intervenni dicendo chee Meloni avrebbero dovuto ... Tuttavia seci troviamo a parlare di Draghi non è certo frutto di questo percorso. Il problema dunque ...