Perché dobbiamo pagare ancora gli elenchi telefonici? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Quanti in Italia sanno di pagare ogni anno un corrispettivo per avere l'elenco del telefono? Si tratta delle cosiddette Pagine bianche, uno strumento ormai ampiamente superato e inutile grazie a internet, agli smartphone e al fatto che in pochi utilizzano ancora il telefono fisso, e quei pochi possono chiedere espressamente di non essere inseriti nell'elenco per cercare di evitare le chiamate. Ma quegli elenchi ancora esistono e vengono pagati dagli italiani! Infatti nonostante il legislatore nel 2012 con un decreto legislativo abbia escluso l'invio dell'elenco del telefono dagli obblighi di fornitura da garantire alla collettività, esso viene ancora prodotto è inviato all'insaputa degli abbonati, o meglio viene fatto pagare all'insaputa degli utenti. Tutto ciò dopo alcuni ...

Purtroppo moltissimi cittadini o non si accorgono di comprare la consegna dell'elenco telefonico in bolletta, o non la vedono proprio perché hanno l'addebito sul conto corrente. Anche su questo ci ...

Psicodramma Rousseau

Ha un foglio davanti con un elenco di punti: 'Dobbiamo votare 'no' a Draghi e ora vi spiego il perché. Perché Draghi è quello della Goldman Sachs , delle banche, è un capitalismo'. E via dicendo ...

Covid, Galli: «Dobbiamo piegare il virus entro i prossimi due mesi» | Intervista Corriere della Sera