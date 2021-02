Palermo: appello pm Vaccaro, 'siamo in emergenza, donne vittime violenza denuncino'/Adnkronos (2) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Lo vediamo soprattutto nello stalking - dice Vaccaro - con condotte che nascono quasi sempre a ridosso di un rapporto che sta per finire. E non sono espressioni di gelosia, sono espressioni di una concezione malata di un amore che ha a che vedere con il possesso". Ecco perché "è importante" maturare "la consapevolezza di essere vittima di un reato". "Non può essere tollerata in un rapporto di coppia nessuna forma di violenza". "E' ora di finirla di parlare di gelosia, questa è una concezione malata dell'amore, perversa". "Quello che mi sconcerta e mi indispone è la continua domanda: 'ma c'era l'amante?'. Insomma, una donna ha il diritto di autodeterminarsi anche al di fuori del rapporto di coppia senza che sia accettabile nessuna condotta da parte dell'uomo". E continua a ribadire che "c'è una emergenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) () - "Lo vediamo soprattutto nello stalking - dice- con condotte che nascono quasi sempre a ridosso di un rapporto che sta per finire. E non sono espressioni di gelosia, sono espressioni di una concezione malata di un amore che ha a che vedere con il possesso". Ecco perché "è importante" maturare "la consapevolezza di essere vittima di un reato". "Non può essere tollerata in un rapporto di coppia nessuna forma di". "E' ora di finirla di parlare di gelosia, questa è una concezione malata dell'amore, perversa". "Quello che mi sconcerta e mi indispone è la continua domanda: 'ma c'era l'amante?'. Insomma, una donna ha il diritto di autodeterminarsi anche al di fuori del rapporto di coppia senza che sia accettabile nessuna condotta da parte dell'uomo". E continua a ribadire che "c'è una...

TV7Benevento : Palermo: appello pm Vaccaro, 'siamo in emergenza, donne vittime violenza denuncino'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Palermo: appello pm Vaccaro, 'siamo in emergenza, donne vittime violenza denuncino'/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : La donna uccisa a Palermo, appello del pm 'Denunciate'... - e_terranova : La donna uccisa a Palermo, appello del pm 'Denunciate' @Adnkronos - lilmaniscalco : RT @unipa_it: Libertà per Patrick Zaki | L'Università degli Studi di Palermo aderisce all'appello per la liberazione di Patrick Zaki Oggi,… -