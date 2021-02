Notaio Torino | la garanzia di un dinamico e poliedrico servizio

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Istituzione originariamente italiana, la figura delè, nell’immaginario collettivo, quella alla quale si è soliti rivolgersi al fine di avere unadi validità dei contratti così come una validità certa dei negozi giuridici. Pur tuttavia, ildi, è molto di più. Non per nulla, oltre che fornire assistenza nei tradizionali settori, esplica la sua attività notarile anche, per quanto riguarda il diritto di famiglia, i testamenti e le successioni. Oltre a ciò, lo studioè un prezioso aiuto e supporto anche per tutto ciò che può riguardare il diritto societario, il diritto commerciale, oltre che il settore finanziario e immobiliare. Quindi, possono offrire il massimo della consulenza giuridica e fiscale in ambito, ad ...