Maria Elena Boschi a Live non è la D'Urso: «Sono innamorata, Giulio è dolce e c'è sempre». Crisi di governo, vaccini ma anche amore. La Capogruppo di Italia Viva in diretta da Barbara D'Urso, si è lasciata andare parlando anche della sua vita privata insieme al compagno Giulio Berruti. Ad aprire la puntata di domenica 7 febbraio a Live non è la D'Urso in collegamento c'è Maria Elena Boschi. Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati la Boschi ha spiegato il motivo che ha spinto renzi ad aprire la crisi di Governo in Italia: «Mi auguro che il Governo Draghi inizi il prima possibile. Sarà una vittoria per l'Italia. E un po è stata anche una nostra vittoria. Andava fatto per il Paese. Abbiamo avuto il coraggio di dire che non tutto andava bene nel governo Conte. Abbiamo provato a trovare un dialogo che non c'è stato fino alle ...

