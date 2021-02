Maltratta il padre e la matrigna, napoletano arrestato a Viterbo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stato arrestato dagli agenti di polizia per Maltrattamenti verso familiari e conviventi e lesioni personali aggravate. Nei guai è finito un 38enne, originario della provincia di Napoli ma residente a Viterbo. Le forze dell’ordine hanno eseguito una misura cautelare ai domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico. L’indagato deve rispondere di violenze nei confronti del padre 60enne e della compagna di quest’ultimo, di 75 anni, reati che gli erano già costato l’allontanamento dalla casa familiare con divieto d’avvicinamento alle persone offese, misura che lo stesso ha poi ripetutamente violato. Per questo è stato necessario inasprire la misura cautelare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ statodagli agenti di polizia permenti verso familiari e conviventi e lesioni personali aggravate. Nei guai è finito un 38enne, originario della provincia di Napoli ma residente a. Le forze dell’ordine hanno eseguito una misura cautelare ai domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico. L’indagato deve rispondere di violenze nei confronti del60enne e della compagna di quest’ultimo, di 75 anni, reati che gli erano già costato l’allontanamento dalla casa familiare con divieto d’avvicinamento alle persone offese, misura che lo stesso ha poi ripetutamente violato. Per questo è stato necessario inasprire la misura cautelare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

