M5S | voto su Rousseau per decidere se sostenere il Governo Draghi

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dalle ore 13 di mercoledì 10 febbraio alle ore 13 di giovedì 11 febbraio gli iscritti del M5S saranno chiamati a esprimersi sulla piattaformasu un eventuale supporto a unpresieduto da Mario.Secondo quanto rende noto il Blog delle Stelle, potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato. Ciascun iscritto può verificare il proprio stato di iscrizione facendo login e controllando il bollino colorato accanto al nome (in alto a destra): se il bollino è verde l’utente è certificato e abilitato al. I quesiti specifici da sottoporre in votazione, saranno pubblicati nelle prossime ore. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DIVISO DI "AFFIDA" A ROUSSEAU Ilsu Rousseau avverrà quando il Presidente Draghi potrebbe essere già salito al Quirinale per accettare l'incarico e presentare la lista dei Ministri (dovrebbe ...A dare l'annuncio, come di consueto, è il Blog delle stelle, voce ufficiale del. 'Potranno ... se il bollino è verde l'utente è certificato e abilitato al. Si comunica a tutti gli iscritti che ...Il Movimento Cinque Stelle ha rimesso la decisione sul sostegno a un governo guidato da Mario Draghi al voto sulla piattaforma Rousseau. La consultazione si terrà dalle 13 di mercoledì 10 febbraio all ...E un risultato importante è arrivato: adesso è necessario continuare a spingere tutti insieme per avere quesiti chiari, trasparenti e ...