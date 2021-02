Luljeta, uccisa a coltellate in strada a San Giuliano Milanese: fermato il convivente (Di lunedì 8 febbraio 2021) È stato fermato il presunto responsabile dell’omicidio di Luljeta Heshta, la donna di 47 anni accoltellata a morte ieri a Pedriano di San Giuliano Milanese. “Devo purtroppo dare notizia dell’ennesimo femminicidio - ha spiegato il procuratore di Lodi Domenico Chiaro -. Le indagini che sono state svolte dalla tenenza di San Giuliano e della sezione operativa della stessa tenenza, coordinate dalla procura della Repubblica che dirigo hanno consentito nel giro di 12 ore di sottoporre a fermo il convivente della donna, soggetto di nazionalità albanese come la donna, di 43 anni”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) È statoil presunto responsabile dell’omicidio diHeshta, la donna di 47 anni accoltellata a morte ieri a Pedriano di San. “Devo purtroppo dare notizia dell’ennesimo femminicidio - ha spiegato il procuratore di Lodi Domenico Chiaro -. Le indagini che sono state svolte dalla tenenza di Sane della sezione operativa della stessa tenenza, coordinate dalla procura della Repubblica che dirigo hanno consentito nel giro di 12 ore di sottoporre a fermo ildella donna, soggetto di nazionalità albanese come la donna, di 43 anni”.

