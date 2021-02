Le sorelle Williams regnano agli Open Australia e avanzano nel torneo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel grande spettacolo deglivanno in scena gare di tennis avvincenti sia femminili che maschili, e come ogni anno, ritroviamo i migliori tennisti. Lesono le più ...

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Australian Open: Mager eliminato, Giorgi e Errani avanti In campo #Sinner. Travaglia fuori, le sorelle Williams avanzano… - Agenzia_Ansa : Australian Open: Mager eliminato, Giorgi e Errani avanti In campo #Sinner. Travaglia fuori, le sorelle Williams ava… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, Open Australia: Travaglia fuori, le sorelle Williams avanzano - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Open Australia: Travaglia fuori, le sorelle Williams avanzano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, Open Australia: Travaglia fuori, le sorelle Williams avanzano -

Ultime Notizie dalla rete : sorelle Williams

Globalist.it

Nel grande spettacolo degli Open Australia vanno in scena gare di tennis avvincenti sia femminili che maschili, e come ogni anno, ritroviamo i migliori tennisti. Lesono le più temibili avversarie nel torneo femminile, in quanto sono spesso imbattibili e si sono confermate tali anche in questa fase del torneo; Venus e Serenahanno ...Avanzano anche le: Venus ha superato la belga Kirsten Flipkens 7 - 5, 6 - 2; Serena ha dominato (6 - 1, 6 - 1) la tedesca Laura Siegemund e firmato l'88ma vittoria in 100 partite ...Le sorelle del tennis Venus e Serena battono rispettivamente la belga Kirsten Flipkens (7-5, 6-2) e la tedesca Laura Siegemund (6-1, 6-1). Fuori l'italiano Stefano Travaglia ...Serena ha sfoggiato un altro dei suoi indimenticabili look: «Quando ero piccola sono stata ispirata dalle imprese di Florence» ...