La morte di Lucas l'ha distrutta ma non abbattuta. Dayane porta la vera vita nel Gf - (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesca Galici La morte del fratello di Dayane e la sua decisione di non abbandonare il realty hanno spezzato il clima del gioco: grazie a lei vincono tutti Davanti alla morte si fa un passo indietro. Tutti. Da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus nel nostro Paese, tutti i giorni siamo bombardati dai bollettini quotidiani che ci raccontano quante persone ogni giorno cadono perché colpite dal virus. Numeri ai quali, forse, siamo ormai abituati. Qualcuno dice che ci siamo assuefatti alla morte, una considerazione forte, che fortunatamente non corrisponde alla realtà. Per capirlo abbiamo dovuto assistere allo strazio del dolore di una morte in diretta tv, quella di Lucas, fratello di Dayane Mello, concorrente dell'edizione in corso del Gf Vip. Il ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesca Galici Ladel fratello die la sua decisione di non abbandonare il realty hanno spezzato il clima del gioco: grazie a lei vincono tutti Davanti allasi fa un passo indietro. Tutti. Da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus nel nostro Paese, tutti i giorni siamo bombardati dai bollettini quotidiani che ci raccontano quante persone ogni giorno cadono perché colpite dal virus. Numeri ai quali, forse, siamo ormai abituati. Qualcuno dice che ci siamo assuefatti alla, una considerazione forte, che fortunatamente non corrisponde alla realtà. Per capirlo abbiamo dovuto assistere allo strazio del dolore di unain diretta tv, quella di, fratello diMello, concorrente dell'edizione in corso del Gf Vip. Il ...

