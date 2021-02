Infortunio Dybala, Pirlo sorride: convocato contro l’Inter? Le ultime (Di lunedì 8 febbraio 2021) Infortunio Dybala, fissato il rientro? Il piano di Pirlo per il recupero della Joya in vista dei prossimi impegni della Juventus Secondo quanto riportato da Tuttosport, è crescente l’ottimismo per il ritorno in campo di Paulo Dybala. L’argentino è al lavoro per recuperare dall’Infortunio al ginocchio patito nella sfida con il Sassuolo. Ma quando rientra effettivamente? Pirlo potrebbe convocarlo già per la partita di domani contro l’Inter, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Nel caso in cui slittasse, però, Dybala potrebbe tornare sabato con il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021), fissato il rientro? Il piano diper il recupero della Joya in vista dei prossimi impegni della Juventus Secondo quanto riportato da Tuttosport, è crescente l’ottimismo per il ritorno in campo di Paulo. L’argentino è al lavoro per recuperare dall’al ginocchio patito nella sfida con il Sassuolo. Ma quando rientra effettivamente?potrebbe convocarlo già per la partita di domani, valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Nel caso in cui slittasse, però,potrebbe tornare sabato con il Napoli. Leggi su Calcionews24.com

