Infortunio Bonucci: le condizioni del difensore in vista dell’Inter (Di lunedì 8 febbraio 2021) Infortunio Bonucci: gli aggiornamenti sulle sue condizioni verso Juve Inter dopo il problema fisico avvertito con la Roma Come raccontato ieri da Juventus News 24, Leonardo Bonucci ha riportato un lieve problema muscolare contro la Roma. Il difensore sarà valutato al meglio nella giornata di oggi in vista dell’impegno di martedì contro l’Inter in Coppa Italia. Secondo Tuttosport e La Gazzetta dello Sport, in ogni caso il numero 19 dovrebbe riposare all’Allianz Stadium con l’obiettivo di tornare al top per la trasferta con il Napoli. In difesa potrebbe toccare a De Ligt e Demiral, come all’andata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021): gli aggiornamenti sulle sueverso Juve Inter dopo il problema fisico avvertito con la Roma Come raccontato ieri da Juventus News 24, Leonardoha riportato un lieve problema muscolare contro la Roma. Ilsarà valutato al meglio nella giornata di oggi indell’impegno di martedì contro l’Inter in Coppa Italia. Secondo Tuttosport e La Gazzetta dello Sport, in ogni caso il numero 19 dovrebbe riposare all’Allianz Stadium con l’obiettivo di tornare al top per la trasferta con il Napoli. In difesa potrebbe toccare a De Ligt e Demiral, come all’andata. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Infortunio Bonucci: gli aggiornamenti sulle sue condizioni verso Juve Inter - - calciomercatoit : ?? #Juventus, giornata decisiva in vista dell'#Inter sul fronte infortuni: occhi su #Dybala, #Ramsey e #Bonucci ??… - FantaMasterApp : 'Juventus, infortunio Bonucci: ultimissime e tempi di recupero' - elena300467 : RT @dnaJuve27: Si può riposare tranquillamente ?? abbiamo De Ligt ????Infortunio Bonucci: lieve problema muscolare, in dubbio per l’Inter via… - dnaJuve27 : Si può riposare tranquillamente ?? abbiamo De Ligt ????Infortunio Bonucci: lieve problema muscolare, in dubbio per l’I… -