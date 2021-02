“Il miglior presidente del Consiglio sulla piazza”: Sgarbi lusinghiero su Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo l’incontro a Montecitorio tra la delegazione Idea-Cambiamo capitanata da Sgarbi e il nuovo premier Mario Draghi, il critico rilascia un intervista per il Libero Quotidiano. Tema centrale dell’intervista è il parere generale di Sgarbi non solo sul premier Draghi ma sulla situazione politica del paese negli ultimi giorni. Draghi ha conquistato le simpatie del critico, che lo descrive positivamente: “Draghi è una persona dal tratto umano formidabile. Ti mette a suo agio. E poi è uno pratico. Credo che i soldi del Recovery Fund li ripartirà con saggezza, destinerà i fondi dopo aver sentito parti sociali e imprese, eviterà di spenderli tutti per la sanità.” Come già dichiarato a caldo dopo l’incontro in Sala della Regina, continua: ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo l’incontro a Montecitorio tra la delegazione Idea-Cambiamo capitanata dae il nuovo premier Mario, il critico rilascia un intervista per il Libero Quotidiano. Tema centrale dell’intervista è il parere generale dinon solo sul premiermasituazione politica del paese negli ultimi giorni.ha conquistato le simpatie del critico, che lo descrive positivamente: “è una persona dal tratto umano formidabile. Ti mette a suo agio. E poi è uno pratico. Credo che i soldi del Recovery Fund li ripartirà con saggezza, destinerà i fondi dopo aver sentito parti sociali e imprese, eviterà di spenderli tutti per la sanità.” Come già dichiarato a caldo dopo l’incontro in Sala della Regina, continua: ...

