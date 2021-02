Il deputato leghista Gianluca Vinci difende i medici no vax | ' Attacchi vergognosi | se lo inietti chi vuole'

GiovanniMoglia : RT @sbonaccini: Curioso il caso del deputato leghista reggiano Vinci, che settimane fa si vantava con orgoglio sui social di essere al rist… - 66gio : RT @sbonaccini: Curioso il caso del deputato leghista reggiano Vinci, che settimane fa si vantava con orgoglio sui social di essere al rist… - francopolidori : RT @sbonaccini: Curioso il caso del deputato leghista reggiano Vinci, che settimane fa si vantava con orgoglio sui social di essere al rist… - CasaliGiul : RT @sbonaccini: Curioso il caso del deputato leghista reggiano Vinci, che settimane fa si vantava con orgoglio sui social di essere al rist… - Marilen97832318 : RT @sbonaccini: Curioso il caso del deputato leghista reggiano Vinci, che settimane fa si vantava con orgoglio sui social di essere al rist… -

'Vergognosi gli attacchi ai medici e agli infermieri che non vogliono vaccinarsi! #SeLoIniettiChiVuole'. Con questo messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook ilGianluca Vinci ha preso le difese dei medici e degli infermieri che hanno rifiutato di ricevere il vaccino anti Covid . Una presa di posizione dopo la notizia emersa sabato scorso di ...La far Draghi ascoltando solo Mattarella , dice uncentrista. La lista dei ministri C' chi ... Draghi non sarebbe disposto, ad esempio, a rinnovare alla scadenza la"quota 100" . Di ...«Vergognosi gli attacchi ai medici e agli infermieri che non vogliono vaccinarsi! #SeLoIniettiChiVuole». Con questo messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook il ...Duro battibecco a Bruxelles fra il leghista e leader dei sovranisti europei Marco Zanni e il vice tedesco di Afd Joerg Meuthen su Mario Draghi. La Lega lo difende dalle critiche e porta in Ue la svolt ...