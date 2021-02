Il Delitto Mattarella l’11 febbraio in streaming gratuito con CG Premiere (Di lunedì 8 febbraio 2021) 11 febbraio ORE 21.00 IN streaming gratuito CON CG Premiere www.cgentertainment.it/Premiere Il regista Aurelio Grimaldi introduce il film agli spettatori Un film di Aurelio Grimaldi con Antonio Alveario, Claudio Castrogiovanni, Nicasio Catanese, David Coco, Francesco Di Leva, Donatella Finocchiaro, Lollo Franco, Sergio Friscia, Ivan Giambirtone, Leo Gullotta, Guia Jelo, Francesco La Mantia, Vittorio Magazzù,Tuccio Musumeci, Tony Sperandeo e Andrea Tidona Per partecipare agli eventi CG Premiere è necessario prenotarsi a questo indirizzo www.cgentertainment.it/Premiere fino ad esaurimento dei posti. Nuovo appuntamento con CG Premiere: giovedì 11 febbraio alle ore 21.00 sarà trasmesso in diretta streaming gratuita il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 8 febbraio 2021) 11ORE 21.00 INCON CGwww.cgentertainment.it/Il regista Aurelio Grimaldi introduce il film agli spettatori Un film di Aurelio Grimaldi con Antonio Alveario, Claudio Castrogiovanni, Nicasio Catanese, David Coco, Francesco Di Leva, Donatella Finocchiaro, Lollo Franco, Sergio Friscia, Ivan Giambirtone, Leo Gullotta, Guia Jelo, Francesco La Mantia, Vittorio Magazzù,Tuccio Musumeci, Tony Sperandeo e Andrea Tidona Per partecipare agli eventi CGè necessario prenotarsi a questo indirizzo www.cgentertainment.it/fino ad esaurimento dei posti. Nuovo appuntamento con CG: giovedì 11alle ore 21.00 sarà trasmesso in direttagratuita il ...

BlakelyRyder : . @robertosaviano dovrebbe sapere che Mattarella autore legge elettorale illecita 1993 contro 56+57 Costituzione,… - BlakelyRyder : . @GiorgiaMeloni opposizione? dovrebbe sapere che Mattarella autore legge elettorale illecita 1993 contro 56+57 C… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: IL DELITTO MATTARELLA L’11 febbraio in streaming gratuito con CG PREMIERE - Think_movies : “Il Delitto Mattarella”, dall’11 febbraio in streaming gratuito con CG Premiere - SMSNEWSOFFICIAL : IL DELITTO MATTARELLA L’11 febbraio in streaming gratuito con CG PREMIERE -