Il Consiglio di Stato non salva i macachi. Sono indispensabili per gli studi sulla cecità condotti dai ricercatori di Torino e Parma (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Fondazione Bietti e le Università di Torino e di Parma potranno riprendere le ricerche in campo medico con l’impiego di macachi nell’ambito del progetto “LightUp”, già autorizzato dal ministero della Salute e che ha come obiettivo quello di ridare la vista a migliaia di persone che l’hanno persa. E’ quanto ha stabilito il Consiglio Stato ritenendo sussistente la “legittimità” della sperimentazione sulle scimmie che aveva sollevato molte polemiche nelle scorse settimane. “Il progetto non potrebbe essere raggiunto con metodologie effettuate direttamente sull’uomo”, scrivono i giudici del Consiglio di Stato, e “non sussistono metodi alternativi o la possibilità di effettuare la sperimentazione su un numero inferiore di macachi”. Il progetto LightUp è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Fondazione Bietti e le Università die dipotranno riprendere le ricerche in campo medico con l’impiego dinell’ambito del progetto “LightUp”, già autorizzato dal ministero della Salute e che ha come obiettivo quello di ridare la vista a migliaia di persone che l’hanno persa. E’ quanto ha stabilito ilritenendo sussistente la “legittimità” della sperimentazione sulle scimmie che aveva sollevato molte polemiche nelle scorse settimane. “Il progetto non potrebbe essere raggiunto con metodologie effettuate direttamente sull’uomo”, scrivono i giudici deldi, e “non sussistono metodi alternativi o la possibilità di effettuare la sperimentazione su un numero inferiore di”. Il progetto LightUp è ...

CarloCalenda : La cosa interessante di tenere una linea dritta è che il resto del mondo va così tanto a zig zag che prima o poi an… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - Agenzia_Ansa : Consiglio di Stato: 'Non ci sono alternative ai test sui #macachi' Depositate le motivazioni sulla legittimità dell… - fcolarieti : Il Consiglio di Stato non salva i macachi. Sono indispensabili per gli studi sulla cecità condotti dai ricercatori… - fisco24_info : Consiglio Stato. 'Non ci sono alternative a test su macachi': Depositate le motivazioni sulla legittimità della spe… -