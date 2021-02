**Governo: voto su Draghi divide M5S, voci su malumore Colle ma no interventi su partiti** (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Fa discutere la scelta di appellarsi alla base del M5S, via voto su Rousseau, per decidere dell’ingresso nel governo Draghi. Sebbene nei giorni passati più voci si fossero levate nel Movimento per chiedere che a decidere fossero gli attivisti -tra gli altri Barbara Lezzi, Danilo Toninelli, Fabio Massimo Castaldo- l’annuncio sul blog ha creato stupore e scompiglio. A chiedere il voto, da statuto, il capo politico del Movimento, Vito Crimi. Ma ora che il dado è tratto, il timore è che la scelta degli attivisti possa portare il Movimento fuori dal perimetro del governo Draghi. Un’opzione, quella di sondare la base, che sicuramente piacerà ad Alessandro Di Battista, che tuttavia glissa: “non commento mai quando a pronunciarsi sono gli attivisti”, dice all’Adnkronos.A vedere col ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. (Adnkronos) – Fa discutere la scelta di appellarsi alla base del M5S, viasu Rousseau, per decidere dell’ingresso nel governo. Sebbene nei giorni passati piùsi fossero levate nel Movimento per chiedere che a decidere fossero gli attivisti -tra gli altri Barbara Lezzi, Danilo Toninelli, Fabio Massimo Castaldo- l’annuncio sul blog ha creato stupore e scompiglio. A chiedere il, da statuto, il capo politico del Movimento, Vito Crimi. Ma ora che il dado è tratto, il timore è che la scelta degli attivisti possa portare il Movimento fuori dal perimetro del governo. Un’opzione, quella di sondare la base, che sicuramente piacerà ad Alessandro Di Battista, che tuttavia glissa: “non commento mai quando a pronunciarsi sono gli attivisti”, dice all’Adnkronos.A vedere col ...

