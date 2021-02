GF Vip: Stefania Orlando e l’abbraccio speciale di papà (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip è entrato il papà di Stefania Orlando, che ha vissuto con la figlia attimi davvero di grande emozione. papà e figlia si abbracciano nella scatola degli abbracci. Un abbraccio speciale carico di sentimento e di quell’orgoglio di quell’amore che poche volte si sono detti. Stefania Orlando si è “bevuta” ogni singolo attimo vissuto da alcuni suoi coinquilini con i rispettivi papà. Si è commossa Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 9 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip è entrato ildi, che ha vissuto con la figlia attimi davvero di grande emozione.e figlia si abbracciano nella scatola degli abbracci. Un abbracciocarico di sentimento e di quell’orgoglio di quell’amore che poche volte si sono detti.si è “bevuta” ogni singolo attimo vissuto da alcuni suoi coinquilini con i rispettivi. Si è commossa Articolo completo: dal blog SoloDonna

