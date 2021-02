Empoli-Pescara in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Empoli-Pescara sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa sono saldamente al comando della classifica e, dopo il pareggio contro il Monza, vogliono riprendere la loro marcia verso la promozione in Serie A; gli abruzzesi, dal canto loro, arrivano da quattro sconfitte consecutive ed hanno un disperato bisogno di invertire la rotta ed abbandonare l’ultimo posto. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di martedì 9 febbraio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la ventiduesima giornata di. I padroni di casa sono saldamente al comando della classifica e, dopo il pareggio contro il Monza, vogliono riprendere la loro marcia verso la promozione inA; gli abruzzesi, dal canto loro, arrivano da quattro sconfitte consecutive ed hanno un disperato bisogno di invertire la rotta ed abbandonare l’ultimo posto. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:00 di martedì 9 febbraio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

