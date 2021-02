Emiliano: “Non caricate i vaccini di eccessiva capacità di risoluzione” (Di lunedì 8 febbraio 2021) BARI – “Non caricate i vaccini di eccessiva capacità di risoluzione del problema perché non è cosi'”. Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione “L’aria che tira”, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano spiegando che “i vaccini come i vaccini influenzali non hanno stroncato l’influenza ma hanno consentito al soggetto vaccinato di affrontarla meglio e senza complicazioni quindi bisogna anche dare meglio al vaccino il ruolo che gli spetta”. “È possibile che ci siano delle varianti su cui il vaccino non funzioni benissimo – ha proseguito – È possibile che le immunizzazioni durino poco e non per sempre”. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) BARI – “Non caricate i vaccini di eccessiva capacità di risoluzione del problema perché non è cosi'”. Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione “L’aria che tira”, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano spiegando che “i vaccini come i vaccini influenzali non hanno stroncato l’influenza ma hanno consentito al soggetto vaccinato di affrontarla meglio e senza complicazioni quindi bisogna anche dare meglio al vaccino il ruolo che gli spetta”. “È possibile che ci siano delle varianti su cui il vaccino non funzioni benissimo – ha proseguito – È possibile che le immunizzazioni durino poco e non per sempre”.

