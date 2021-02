Draghi | Verini | “Pd in maggioranza con la Lega? Governo sarà europeista | bene se Salvini vuole dare appoggio Ma non sia solo a parole”

serenel14278447 : Draghi, Verini: 'Pd con Lega? Governo sara' europeista' - ilfoglio_it : VIDEO - Waletr Verini: 'Il Pd al governo con la Lega? Quello di Draghi sarà un governo europeista. Ci aspettiamo ch… - BurningWheels8 : @zeitblomserenus @MaurizioIlBrig1 @riccardo_fra @Mov5Stelle Tutti, tutti ?? #cosìfantutti Tanto sarà #Draghi a valu… - zazoomblog : Verini (Pd): Noi alternativi a Lega. Il perimetro dellalleanza lo deciderà Draghi - #Verini #(Pd): #alternativi… - La7tv : #omnibus Walter #Verini (PD) conferma la disponibilità del Partito Democratico di votare per il #GovernoDraghi: 'St… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Verini

Agenzia ANSA

"Ci aspettiamo che a questo approdo a parole, seguano i fatti", dice il deputato demIl perimentro politico dell'alleanza lo deciderà' ha detto l'esponente Pd al Omnibus“Pd in maggioranza con la Lega nel governo Draghi? Noi raccogliamo l’appello di Mattarella e sosteniamo Draghi, non facciamo un governo con la Lega“. Lo ha detto il deputato del Pd, Walter Verini, ris ..."Noi raccogliamo l'appello di Mattarella e appoggiamo Draghi, non governiamo con la Lega", dice walter Verini "Pd in maggioranza con la Lega nel governo Draghi? Noi raccogliamo l'appello di Mattarella ...