De Rossi dice tutto: 'Folle discutere Fonseca. E sulla panchina viola...' (Di martedì 9 febbraio 2021) Daniele De Rossi a 360 gradi: dal suo presente, con il racconto (a tratti anche divertente) del corso da allenatori che sta seguendo, al presente della Roma, con Fonseca che 'non va messo in ... Leggi su gazzetta (Di martedì 9 febbraio 2021) Daniele Dea 360 gradi: dal suo presente, con il racconto (a tratti anche divertente) del corso da allenatori che sta seguendo, al presente della Roma, conche 'non va messo in ...

sportli26181512 : De Rossi dice tutto: 'Folle discutere Fonseca. E sulla panchina viola...': De Rossi dice tutto: 'Folle discutere Fo… - Gazzetta_it : #DeRossi dice tutto: 'Folle mettere in discussione #Fonseca. La panchina viola? Sarebbe stato bello...' - Filippo__Rossi : RT @Marco_dreams: Oggi in una azienda la responsabile amministrativa mi dice che non si vaccinerà. Motivo? -Non è un vaccino, è RNA. -Non h… - frances61777683 : Da uomo d sinistra dice no al nuovo che avanza!Con i giallo rossi abbiamo toccato il fondo! - banditobrescia : @alycecappellaio @WriteAngie Caino dice no Caino dice no-o Io non mi muovo (Cit. Vasco Rossi ) -