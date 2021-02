Daydreamer – Le Ali del Sogno | anticipazioni puntate in onda martedì 9 febbraio 2021

(Di lunedì 8 febbraio 2021)– Le Ali dele trame delle puntata insu Canale 5. Continua l’appuntamento settimanale con le nuovedella soap turca– Le Ali delcon Can Yaman. Le nuoveandranno inalle 16:35 circa su Canale 5. Per questa settimana è ancora previsto, per, un appuntamento in prima serata alle 21:40 circa con tre. Lepomeridiane di– Le Ali deldureranno circa 20 minuti ...

Noovyis : (Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 9 febbraio 2021: Sanem riceve un aiuto insperato con Huma) Playhitmus… - AvventoSofia : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno ?? #DemetÖzdemir #CanYaman?? - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 9 febbraio 2021: Sanem riceve un aiuto insperato con Huma… - AvventoSofia : RT @Mirellacaporal1: #DayDreamer Le ali del sogno #DemetÖzdemir #CanYaman ?? - Amy79998788 : RT @Gi01992: Day Dreamer - le ali del sogno attrae sempre di più il pubblico del web: le visualizzazioni in modalità on demand nell’ultimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Ali

- Ledel sogno torna martedì 9 febbraio 2021 su Canale 5 alle 16:30, nel suo slot pomeridiano e con una sola puntata, e le anticipazioni prospettano progressi tra Huma e la famiglia ...Anticipazioni puntata- Ledel Sogno di martedì 9 febbraio 2021 (pomeriggio) su Canale 5 : Sanem si è resa conto che lo zio ha la possibilità di calmare gli animi tra Mevkibe e Huma, mettendo così le cose a ...Come vedere la puntata intera di Daydreamer- Le ali del sogno in onda oggi? Scopri come recuperare la puntata della soap turca in onda oggi!La serie tv turca, DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman, registra il record di visualizzazioni in streaming.