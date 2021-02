Dave Grohl sui fatti di Capitol Hill: “Una me**a mai vista prima” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pur essendo passato del tempo arriva l’opinione di Dave Grohl sui fatti di Capitol Hill. L’argomento, ovviamente, è l’insurrezione dei sostenitori di Donald Trump al Campidoglio di Washington durante la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane. Sulla vicenda si erano pronunciati anche gli artisti italiani a colpi di tweet. L’opinione di Dave Grohl sui fatti di Capitol Hill è stata raccolta dalle colonne di NME nel corso di un’intervista in cui l’ex Nirvana ha parlato dell’uscita del decimo album dei Foo Fighters, Medicine At Midnight, anticipato da singoli già di successo come Shame Shame e No Son Of Mine. Il 6 gennaio, giorno dell’assalto al Campidoglio, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pur essendo passato del tempo arriva l’opinione disuidi. L’argomento, ovviamente, è l’insurrezione dei sostenitori di Donald Trump al Campidoglio di Washington durante la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali americane. Sulla vicenda si erano pronunciati anche gli artisti italiani a colpi di tweet. L’opinione disuidiè stata raccolta dalle colonne di NME nel corso di un’interin cui l’ex Nirvana ha parlato dell’uscita del decimo album dei Foo Fighters, Medicine At Midnight, anticipato da singoli già di successo come Shame Shame e No Son Of Mine. Il 6 gennaio, giorno dell’assalto al Campidoglio, ...

