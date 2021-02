Curling | cancellati i Mondiali femminili 2021 Confermate al momento le rassegne iridate maschili e miste

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) È arrivata purtroppo questa mattina la notizia della cancellazione ufficiale dei Campionatidifemminile, che si sarebbero dovuti svolgere a Schaffhausen (in Svizzera) dal 19 al 28 marzo. La decisione è stata presa dalle autorità sanitarie del governo elvetico, in seguito all’evolversi della pandemia di Covid-19 ed in particolare alla diffusione delle nuovi varianti del virus. Ricordiamo che l’Italia si era qualificata per la rassegna iridata e avrebbe avuto dunque la possibilità di fare un passo avanti verso il pass olimpico per Pechino 2022. “Ci siamo impegnati senza sosta per garantire in questo evento la sicurezza di atleti, staff, volontari e addetti ai lavori e siamo estremamente delusi del fatto che le atlete, che hanno lavorato duramente per competere ai, non potranno prendere ...