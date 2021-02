Codacons diffida Sev Iren: “Fatture altissime per consumi stimati” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “diffidata la Sev Iren spa. I salernitani sono stanchi di ricevere Fatture stimate”. E’ dovuto intervenire il Codacons per trovare il bandolo di una matassa che rischia di ‘ingrovigliare’ gli utenti ma anche la società che eroga il servizio. Il Codacons fa sapere che è pronta “ad adire l’autorità garante di controllo” intravedendo la possibilità “di chiedere indennizzi”. Spiega: “Moltissimi clienti di Sev Iren spa si sono visti addebitati negli ultimi mesi Fatture altissime per consumi stimati. Sono giunte presso la sede del Codacons decine di telefonate. L’episodio è gravissimo in quanto i consumatori si vedono arrivare Fatture di diverse ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “ta la Sevspa. I salernitani sono stanchi di riceverestimate”. E’ dovuto intervenire ilper trovare il bandolo di una matassa che rischia di ‘ingrovigliare’ gli utenti ma anche la società che eroga il servizio. Ilfa sapere che è pronta “ad adire l’autorità garante di controllo” intravedendo la possibilità “di chiedere indennizzi”. Spiega: “Moltissimi clienti di Sevspa si sono visti addebitati negli ultimi mesiper. Sono giunte presso la sede deldecine di telefonate. L’episodio è gravissimo in quanto i consumatori si vedono arrivaredi diverse ...

