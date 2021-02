Avanti un altro: chi è l’Uomo Rebus? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ad “Avanti un altro!” su Canale 5 l’Uomo Rebus, alias Carlo Romano, proponeva giochi enigmistici ai concorrenti. Per la sua bravura si era già fatto notare a “Ciao Darwin” e aveva vinto anche un “Darwin di Donatello” nell’ambito dello show. “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis tornerà a marzo su Canale 5. “Avanti un altro!” tornerà su Canale 5 da marzo, sempre condotto da Paolo Bonolis nella Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ad “un!” su Canale 5, alias Carlo Romano, proponeva giochi enigmistici ai concorrenti. Per la sua bravura si era già fatto notare a “Ciao Darwin” e aveva vinto anche un “Darwin di Donatello” nell’ambito dello show. “un!” condotto da Paolo Bonolis tornerà a marzo su Canale 5. “un!” tornerà su Canale 5 da marzo, sempre condotto da Paolo Bonolis nella Articolo completo: dal blog SoloDonna

ElsoIcehands : @6dimattina_ È una donna, con idee malsane per non dire altro, ma è 10 passi avanti a mastro ciliegia - primavera_rossa : @Cerrezio_FC @fabriziobarca Che dire, è una situazione che va avanti da troppo tempo: non esistono persone ma etich… - JulianRoss79 : @VVMM891 @aleorru69 Ma più che altro perché non peggiori la situazione andando avanti nel torneo (ride, ndr) - PonytaEle : RT @arabellara: Anche perché per andare avanti con chiusure generalizzate,vessatorie e inutili(anche perché la gente esasperata poi finisce… - GpI66 : @netanyahu,ma chi e'sta' #lilianasegre ? Non mi convince ! Una sionista,senatrice,di un governo estero,non puo' ess… -