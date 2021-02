ABBRACCIO | un’esposizione di autori internazionali a Udine

Leggi su udine20

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’affetto delle amicizie, la nostalgia dell’, la distanza, dei dis-abbracci. Un gesto immediato, forte, che ora ci manca e che è diventato quasi un simbolo. San Valentino, la festa degli innamorati, ma in senso più ampio dei sentimenti, offre lo spunto per “”,di disegni dedicata proprio agli abbracci. Con escursioni tra soggetti diversi, non solo abbracci tra innamorati ma anche fra persone come nel caso di una madre con la figlia di Pierre Bourrigault, o tra oggetti, vedi i due ombrelli di Matticchio. L’esposizione si terrà al Temporary Permanent, nel cuore di, una spazio intimo e “raccolto”, che sta diventando un riferimento per l’illustrazione. Nato nel 2019 (dal videomaker e fotografo Toni Casula) ha affiancato come co-curatore Giovanna Durì, lei stessa autrice, esperta ...