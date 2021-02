A DAVOS PUTIN DIFENDE L’UMANITÀ | LE IDEOLOGIE DEL SISTEMA CHIUSO E APERTO SI SCONTRANO DI NUOVO

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tra il 25 e il 29 gennaio 2021, i leader mondiali sono stati coinvolti in una conferenza digitale intitolata ” TheAgenda ” per discutere le basi della nuova architettura economica mondiale emergente che è stata chiamata ” The Great Reset “. Per coloro che non hanno ancora fatto questa inquietante scoperta, l’agenda del Great Reset è stata svelata per la prima volta dal World Economic Forum come copertura per imporre unordine economico mondiale agli stati nazione. Questo reset si nasconde dietro una patina di moralità, ma in realtà rivela un feudalesimo con un tocco tecnotronico.“Technotronic” in questo senso non si riferisce alla band degli anni ’80 che ha reso famoso “Pump up the Jam”, ma piuttosto “Between Two Ages: America in the Technotronic Era” di Zbigniew Brzezinski del 1970 , dove l’arci globalista affermò: “L’era ...