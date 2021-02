WTA Melbourne 3 2021 | Anett Kontaveit ed Ann Li vincono le semifinali Non ci sarà la finale

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ledel torneo WTA3 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero il Grampians Trophy, disputate a, in Australia, hanno chiuso la manifestazione: non si giocherà infatti la, dato che domani scatteranno gli Australian Open. Alle due giocatrici uscite vittoriose oggi vengono assegnati premi e punti pari a quelli della finalista perdente. L’estoneha vinto in rimonta la semidella parte alta del tabellone contro l’ellenica Maria Sakkari, che è stata sconfitta soltanto al match tie break con lo score di 2-6 6-3 11-9. Nella parte bassa del tabellone, invece, la seconda semiè stata il derby statunitense vinto da Ann Li, sempre al match tie break, sulla connazionale Jennifer Brady con il punteggio ...

MezaApuestas : • Gana Sakkari Maria. • WTA GRAMPIANS TROPHY. ?? •Cuota 1.65 ?? STAKE 2. #wta #Melbourne #Tenis - livetennisit : WTA Melbourne (Gippsland Trophy) – (Yarra Valley Classic) – (Grampians Trophy) : LIVE i risultati con il dettaglio… - Ilsuperbo89 : A Melbourne hanno toccato il fondo. - TennisWorldit : Wta Melbourne 1 e 2 - Pioggia di ritiri, Muguruza ok. Melbourne 3, niente finale - danbrusca : WTA Melbourne Grampians Quarter-Final Ann Li (USA 99) d. Sorana Cirstea (ROU 72) 6-3 6-1 H2H: 1-0 -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Melbourne

Andreescu ha preso ancora tempo saltando ildie concentrando ogni energia, mentale e fisica, sugli Australian Open. Ancora numero 8 al mondo (per le regole del ranking 'congelato'), la ...Sono infatti in corso sui campi delPark l' Atp Cup , dove , un torneo Atp 250, con in campo tra gli altri Jannik , che avrebbe dovuto sfidare Bedene agli ottavi, e un500. 'Stiamo ...Le semifinali del torneo WTA Melbourne 3 di tennis (di categoria WTA 500), ovvero il Grampians Trophy, disputate a Melbourne, in Australia, hanno chiuso la manifestazione: non si giocherà infatti la f ...Prove generali di Australian Open? Assolutamente sì. Nello Yarra Valley Classic (WTA Melbourne 2 2021), l'australiana Ashleigh Barty ha posto il proprio sigillo nell'atto conclusivo che la vedeva oppo ...