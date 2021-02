**Ue: Lagarde, 'in 2021 pil intorno a +4% in area euro, dipenderà da vaccinazioni'** (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Nel 2021 il pil della zona euro stima la Bce "dovrebbe essere intorno al 4%, forse leggermente sotto. Rappresenterebbe comunque già una crescita molto significativa rispetto al crollo del pil del 6,8% registrato nell'area dell'euro nel 2020. Tutto dipenderà dalla politica e dalle campagne di vaccinazioni. dipenderà anche dalle misure economiche prese dai governi in risposta alle condizioni sanitarie". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde in un'intervista al 'Journal du Dimanche'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Nelil pil della zonastima la Bce "dovrebbe essereal 4%, forse leggermente sotto. Rappresenterebbe comunque già una crescita molto significativa rispetto al crollo del pil del 6,8% registrato nell'dell'nel 2020. Tuttodalla politica e dalle campagne dianche dalle misure economiche prese dai governi in risposta alle condizioni sanitarie". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christinein un'intervista al 'Journal du Dimanche'.

