rep_torino : Troppe bufale e imprecisioni sulle malattie: accordo tra Wikipedia e l'ospedale di Alessandria [di Federica Cravero… - cronaca_news : Troppe bufale e imprecisioni sulle malattie: accordo tra Wikipedia e l'ospedale di Alessandria… - rep_torino : Troppe bufale e imprecisioni sulle malattie: accordo tra Wikipedia e l'ospedale di Alessandria [di Federica Cravero… - StraNotizie : Troppe bufale e imprecisioni sulle malattie: accordo tra Wikipedia e l'ospedale di Alessandria… -

Ultime Notizie dalla rete : Troppe bufale

La Repubblica

Poco prima di Capodanno aveva lanciato l'allarme per le fake news riguardanti le vaccinazioni: 'Bisogna stare attentissimi, sono organizzatissimi questi siti delle'. Dunque,persone si ...... come quello di Paolo Attivissimo , noto con il nome di Attivissimo (ne parla qui) e Butac,... Inoltresono le incongruenze tra il funzionamento delle macchine di voto usate nelle ultime ...WhatsApp, nuovo aggiornamento da urlo: assalto al mondo delle ‘riunioni’. Il nuovo aggiornamento di WhatsApp, quindi, potrebbe dare l’assalto proprio a quelle applicazioni diventate indispensabili sia ..."Il vero problema sono i piccoli evasori, come i commercianti e gli artigiani" - bufale su Draghi. Scopri di più su Bufale, il sito contro la disinformazione, le bufale e l’allarmismo che dilaga in re ...