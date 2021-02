Tremenda tragedia. Trasportano cagnolini da far adottare ma hanno un terribile incidente in autostrada: morti 3 volontari e un cane (Di domenica 7 febbraio 2021) Un atto di bontà che si è trasformato in tragedia. Un terribile incidente, avvenuto questa mattina sull’autostrada A14, nel tratto tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna, ha spezzato tre vite umane e quella di un cane e fatto piangere migliaia di persone che stavano seguendo le gesta di questi “angeli” che ogni giorno si davano da fare per salvare i quattrozampe abbandonati. Il terribile incidente L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 5:30 all’altezza del km 148+600 e ha coinvolto due mezzi pesanti e il furgone con a bordo tre volontari della staffetta che dovevano portare alcuni cani dal sud Italia fino a Bologna. A causa dello scontro due dei volontari sono morti sul colpo, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) Un atto di bontà che si è trasformato in. Un, avvenuto questa mattina sull’A14, nel tratto tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna, ha spezzato tre vite umane e quella di une fatto piangere migliaia di persone che stavano seguendo le gesta di questi “angeli” che ogni giorno si davano da fare per salvare i quattrozampe abbandonati. IlL’è avvenuto questa mattina intorno alle ore 5:30 all’altezza del km 148+600 e ha coinvolto due mezzi pesanti e il furgone con a bordo tredella staffetta che dovevano portare alcuni cani dal sud Italia fino a Bologna. A causa dello scontro due deisonosul colpo, ...

