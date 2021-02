Tommaso Zorzi, che bassezza contro la Salemi: con la stoccata all’ex amica si ‘brucia’ la finale (Di domenica 7 febbraio 2021) Tommaso Zorzi contro Giulia Salemi: quasi un’abitudine negli ultimi tempi al GF Vip. Peccato che con l’ultimo exploit l’influencer milanese si sia bruciato la finale. Almeno per i sostenitori della coppia che l’italo-persiana forma con Pretelli. La stoccata di Tommaso nei confronti della collega social ha di fatto rivoltato il web ‘schifato’ dalle affermazioni del rampollo meneghino. Coi nervi tesi già da qualche settimana, Zorzi ha dimostrato parecchia insofferenza verso quella che si professava – a suo dire senza fondamento – un’amica. Leggi anche >> Tommaso Zorzi esplode e asfalta la Salemi, putiferio dopo la diretta: «È un co***one!» Tommaso ... Leggi su urbanpost (Di domenica 7 febbraio 2021)Giulia: quasi un’abitudine negli ultimi tempi al GF Vip. Peccato che con l’ultimo exploit l’influencer milanese si sia bruciato la. Almeno per i sostenitori della coppia che l’italo-persiana forma con Pretelli. Ladinei confronti della collega social ha di fatto rivoltato il web ‘schifato’ dalle affermazioni del rampollo meneghino. Coi nervi tesi già da qualche settimana,ha dimostrato parecchia insofferenza verso quella che si professava – a suo dire senza fondamento – un’. Leggi anche >>esplode e asfalta la, putiferio dopo la diretta: «È un co***one!»...

GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - matteoduranti10 : @Marialavitol @zorzi_gaia @tommaso_zorzi Lo merita anche Dayane. Ma tu sei una persona troppo cattiva dentro per capirlo - giusy31597 : RT @peularis: Stavo riflettendo sul fatto che se Giulia con i bot e i voti della pro-coppia vincesse sarebbe un epilogo stupendo. Vi immag… - MaurizioAlbiati : @RAGATZUSAMUELE @LauraPausini @tommaso_zorzi @LCuccarini Strano vero? -