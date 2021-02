Teo Teocoli | “Il Milan può vincere lo scudetto | per l’Inter ci sarà un brutto risveglio”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 febbraio 2021) “Ilpuòlo. Ora abbiamo un buon calendario: se battiamo le piccole possiamo permetterci un passo falso con qualche grande”. In un’intervista il noto attore e comico, Teo, esalta la sua squadra del cuore e ritiene che ilpossa davverolo. Poi una stoccata ai cugini del: “Hanno dormito per due notti tra due guanciali come angioletti, ma oggi avranno un. Siamo in corsia di controsorpasso… Però è bello sentire parlare delle squadreesi come una volta, il duello tiene vivo il campionato. Come da ragazzi, io non gioco più se vince sempre lo stesso”. SportFace.