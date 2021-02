Romagnoli | «Tomori è un bel giocatore Scudetto? Pensiamo partita dopo partita»

KunGrax : RT @saveriocamba: Romagnoli a Sky: - Obiettivo 4° posto - Tomori è forte ???? - AndreaLazzer : RT @saveriocamba: Romagnoli a Sky: - Obiettivo 4° posto - Tomori è forte ???? - Milan1Quds : RT @The__Musti: Forte Tomori? Si zi è un bel giocatore (Alessio Romagnoli) - marco_nicola73 : @saveriocamba Come ho già detto,in quel ruolo Tomori diventerà titolare..la sua velocità non ce l ha né Romagnoli e ne Kjaer.. - RibaltaRossoner : Romagnoli a @SkySport ?? 'Pensiamo partita dopo partita. Oggi dovevamo vincere e l’abbiamo fatto.' ? 'Pensiamo all… -

Ultime Notizie dalla rete : Romagnoli Tomori

6.5 Gioca con tranquillità, andando in pressing sui portatori di palla.6.5 Controlla senza timori la sua zona del campo. THEO HERNANDEZ 7 Macina chilometri su chilometri e regala a ...Donnarumma; Calabria,, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Vulic, Zanellato,...I rossoneri travolgono 4-0 il Crotone e si riportano in testa alla classifica: Ibrahimovic un totem, disastrosa la difesa crotonese. Le pagelle per il fantacalcio Il Milan si porta a casa tre punti fo ...Il Milan batte 4-0 il Crotone e torna in vetta alla classifica di Serie A. Tutto facile per i rossoneri che passano al 30' con Ibrahimovic e poi dilagano nella ripresa. Al 64' lo svedese raddoppia, po ...