Ragazza trans inseguita, buttata a terra e presa a calci a Torre del Greco. Indaga la polizia – Il video (Di domenica 7 febbraio 2021) Siamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Una Ragazza trans giovedì sera è stata inseguita, insultata, buttata a terra e poi presa a calci, come mostrano in maniera inequivocabile le immagini postate su Facebook da Vincenzo Galasso e poi dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. Un episodio di omotransfobia che emerge proprio nella giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo e che si è verificato in via Nazionale a Torre del Greco: una «persona indifesa» – ha commentato Borrelli – che, tra l’altro, ha provato anche a «scappare e urlare ma è stata braccata» dagli aggressori che l’hanno presa a calci, senza ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) Siamo adel, in provincia di Napoli. Unagiovedì sera è stata, insultata,e poi, come mostrano in maniera inequivocabile le immagini postate su Facebook da Vincenzo Galasso e poi dal consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli. Un episodio di omofobia che emerge proprio nella giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo e che si è verificato in via Nazionale adel: una «persona indifesa» – ha commentato Borrelli – che, tra l’altro, ha provato anche a «scappare e urlare ma è stata braccata» dagli aggressori che l’hanno, senza ...

